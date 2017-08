Creatura-Initiative: Workshop im Oktober

In einem neuen Workshop-Format zeigt die Creatura-Initiative am 25. Oktober 2017 in Düsseldorf warum Print wirkt und wie sich durch multisensorische Printveredelung die Werbewirkung steigern lässt. Der 1-Tages-Workshop bietet einen Mix aus Vorträgen mit Veredelungstipps und Praxisbeispielen sowie Einzel- und Gruppenarbeiten. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Vorstellung neuer Erkenntnisse der internationalen Creatura-Metaanalyse des Multisense Instituts zur Wirkung von Printkommunikation auf Aufmerksamkeit, Erinnerung, Response und Kaufbereitschaft. Der Workshop richtet sich an Entscheider aus Agenturen und der Industrie, Markenartikler sowie Grafiker und Designer.

Die Initiative Creatura ist ein gemeinschaftliches Projekt des Fachverbands Medienproduktioner e.V. (f:mp.), der Heidenreich Print GmbH, der Vogt Foliendruck GmbH, der Gräfe Druck & Veredelung GmbH und des Verkaufsförderungsspezialisten Touchmore. Das Team hat es sich zum Ziel gesetzt, die Möglichkeiten multisensualer Printkommunikation, u.a. in regelmäßigen Roadshows, zu vermitteln. Weitere Informationen unter:

www.creatura.de/events