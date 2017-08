allbranded übernimmt Neon

Online-Werbeartikelhändler allbranded, Hamburg, setzt seinen Expansionskurs fort und übernimmt die in Eningen unter Achalm bei Stuttgart beheimatete Neon GmbH. Der Integrationsprozess soll bis Ende August 2017 abgeschlossen sein. Mit dem Kauf von Neon verstärkt allbranded u.a. sein bestehendes Geschäftsfeld rund um maßgeschneiderte Werbeartikel und erhöht seine Präsenz bei kleinen und mittelständischen Unternehmen im süddeutschen Raum. „Ich erwarte von der Akquisition erhebliche Synergien, die es uns ermöglichen werden, noch schneller und effizienter im Markt zu wachsen – natürlich in der bewährten allbranded-Qualität“, so Arne Schubert, CEO des Hamburger Werbeartikelspezialisten. „Für die Neon-Kunden ändert sich nichts – bis auf die Preis- und Produktvorteile, die wir an sie weitergeben können.“

Auch in Zukunft seien ähnliche Zukäufe und Beteiligungen denkbar, zudem soll das eigene Dienstleistungs- und Produktangebot sukzessive erweitert werden. Zur Wachstumsstrategie des in acht europäischen Ländern vertretenen Unternehmens gehört außerdem der Markteintritt in weitere Länder.

