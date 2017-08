allbranded eröffnet Online-Shop in Schweden

Der Hamburger Werbeartikelspezialist allbranded geht im Rahmen seiner Expansion ins europäische Ausland jetzt mit einem Shop in Schweden online. Unter www.allbranded.se können Geschäftskunden auf ein großes Sortiment mit fast 20.000 individualisierbaren Werbeartikeln zugreifen und diese einfach und bequem online konfigurieren. Der für die mobile Nutzung optimierte Online-Shop präsentiert sich mit zeitgemäßem Design, einer klaren und übersichtlichen Navigationsstruktur, einer internen Suchmaschine sowie hochwertigen Bildern.

„Gerade in Schweden gibt es zahlreiche anspruchsvolle B2B-Kunden, die großen Wert auf ausgezeichneten Service, beste Druck-Ergebnisse, persönliche telefonische Betreuung in der Landessprache, schnelle Lieferung und ein großes Produktportfolio legen“ so Marco Krahmer, CMO von allbranded. „Die Eröffnung eines Webshops in Schweden ist der nächste große Schritt im Rahmen unserer Expansionsstrategie, die wir mit großem Ehrgeiz verwirklichen wollen.“

www.allbranded.se