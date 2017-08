PF Concept veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

Um Händlern, Industriekunden und anderen Interessierten Einblick in sein Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu gewähren, hat PF Concept, NL-Roelofarendsveen, einen Sustainability Report veröffentlicht. Unter dem Titel „Nachhaltigkeit aus Überzeugung“ erläutert der Bericht auf zehn Seiten u.a. ausführlich den ganzheitlichen Ansatz der Niederländer und ihre Bestrebungen, die gesamte Lieferkette nachhaltig zu gestalten.

Mithilfe eines eigenen Managementsystems gelingt es dem Werbeartikellieferanten nach eigenen Angaben, anspruchsvolle Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Regelmäßige Audits bei Lieferanten prüfen die Einhaltung klarer Richtlinien, die Ergebnisse werden anhand einer Scorecard analysiert und in vier Kategorien visualisiert. Daneben führt die Qualitätssicherung von PF Concept bei allen Herstellern Schulungen zur Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Maßnahmenpläne durch, und ein internationales Team mit mehr als 20 Mitarbeitern kümmert sich in Europa, Asien und den USA darum, dass die hohen Anforderungen an eine nachhaltige Prozesskette stetig weiterentwickelt und umgesetzt werden. „Wenn ich die Produktionsstätten besuche, bin ich stolz darauf, den Wandel zum Positiven mit eigenen Augen sehen und begleiten zu dürfen”, sagt Ralf Oster, CEO von PF Concept.

Der Sustainability Report ist hier online abrufbar.

