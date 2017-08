Lupenmaxx: 10 Jahre Werbelupen & mehr

In diesem Jahr feiert Lupenmaxx, Kirchzarten, sein zehnjähriges Bestehen. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich das Schwarzwälder Unternehmen nach eigenen Angaben zu Europas führendem Anbieter in Sachen Werbelupen entwickelt. Das Angebot reicht von Lupen im Scheckkartenformat über Lesezeichen-Lupen in unterschiedlichen Größen bis hin zu Lupen-Karten im A4-Format und individuellen Sonderanfertigungen. „Der grandiose Lupen-Effekt und Slogans wie ‚Schau genau hin‘, ‚Mehr Durchblick‘ oder ‚Erfolge vergrößern‘ bieten Branchen aller Art eine fast unendliche Vielfalt an Werbemöglichkeiten. Kunden aus ganz Europa erkennen insbesondere mit Blick auf eine immer älter werdende Gesellschaft, dass Werbelupen ein perfektes Giveaway mit hohem Nutzen und langer Lebensdauer sind“, so Maximilian Speth, der das Unternehmen gemeinsam mit Hansjörg und Andrea Goldschmidt leitet. Zahlreiche Produktionen für Kinder- und Jugendprojekte unter dem Motto „Suchen & Forschen“ würden zudem zeigen, wie viel Spaß auch junge Zielgruppen mit den nützlichen Werbeträgern haben.

Zu den Bestsellern im Sortiment der Badener gehört auch die SafeCard®-Zeckenkarte, die europaweit vertrieben wird. Außerdem hat sich Lupenmaxx nach eigenen Angaben mittlerweile mit Mikrofasertüchern „made in Germany“ zu einem der Top-Anbieter Deutschlands entwickelt. Nahezu alle Produkte werden in Deutschland produziert und vorzugsweise in sozialen Einrichtungen in der Region konfektioniert.

www.lupenmaxx.de