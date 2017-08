gamescom 2017: Vorjahresrekorde geknackt

Es war ein Erfolg auf ganzer Linie, den die Koelnmesse als Veranstalter der gamescom bei Messeschluss am 26. August d.J. nach fünf Veranstaltungstagen verkünden konnte: Das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele hatte in diesem Jahr rund 350.000 Besucher und damit 5.000 mehr als im Vorjahr angelockt. Dabei nahm nicht nur die Zahl, sondern auch die Internationalität der Besucher zu, die aus 106 Ländern in die Domstadt angereist waren (2016: 97 Länder), um sich hier u.a. über neueste Trends und Spielepremieren zu informieren. Auf einer gegenüber dem Vorjahr erweiterten Ausstellungsfläche von 201.000 qm sorgten Konsolen-, Mobile-, Online- und PC-Gaming, Virtual Reality und eSports für Begeisterung und Nervenkitzel bei den Spielefans. Eröffnet worden war die gamescom erstmals von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die bei einem Rundgang die Bedeutung von Computer- und Videospielen als „Kulturgut, Innovationsmotor und Wirtschaftsfaktor“ hervorhob.

Neben den Präsentationen der 919 Aussteller (2016: 877) kristallisierten sich auch die social media stage, das cosplay village, der gamescom campus, der family & friends-Bereich sowie zahlreiche Outdoor- und Indoor-Aktionen als Besuchermagnete heraus. In einem eigenen Fanshop-Bereich konnten sich die Spielefans darüber hinaus mit Merchandisingartikeln wie T-Shirts, Sammelfiguren, Plüschtieren und Cosplayer-Artikeln für Kostümierungen ausstatten. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch den gamescom congress mit der Wahlkampf-Arena, die neue Veranstaltung „Spobis Gaming & Media“, die sich thematisch an der Schnittstelle von eSports/Gaming und Sportbusiness bewegte, dem neuen Game-Developer-Event devcom und einem City-Festival in der Kölner Innenstadt.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 366 (20. September 2017).

// Rebecca Klug

www.gamescom.de

Fotos: Rebecca Klug, © WA Media