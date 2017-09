Jubiläum: W.AG wird 25

In diesem Jahr feiert der Kofferspezialist W.AG, Geisa/Rhön, sein 25-jähriges Bestehen. Als Treuhand-Betrieb 1992 gegründet, entwickelte sich das Unternehmen vom Lohnfertiger zu einem der führenden europäischen Hersteller von Koffern und Cases aus Kunststoff. „Wir gehören zu den wenigen Herstellern von Kunststoffkoffern, die über eine eigene Entwicklung, eine eigene Fertigung und ein eigenständiges Portfolio verfügen“, erläutert Geschäftsführer Konrad Goldbach (38). „Die Tiefe unserer Wertschöpfung erlaubt es uns, alle Faktoren der Kofferherstellung selbst zu bestimmen – vom Design über die Produktion bis hin zur Innen- und Außengestaltung. Unser kontinuierliches Wachstum und die lebhafte Nachfrage zeigen uns, dass wir mit dieser Vorgehensweise absolut richtig liegen.“

Dem Wachstum der letzten Jahre wird W.AG u.a. mit einem Neubau des Stammwerks in Geisa gerecht, der zusätzliche Lagerfläche bietet und die Installation weiterer Spritzgießlinien ermöglicht. Zur eigenen Produktpalette von W.AG gehören neun verschiedene Koffertypen, die in vielen Größen zur Verfügung stehen und sich durch eine große Auswahl an Farben und Zubehör dem Bedarf des Kunden anpassen lassen. Darauf aufbauend lässt sich jeder Koffer anhand zahlreicher Veredelungsmaßnahmen wie Schaumstoff-Inlays, Sieb- und Tampondruck, In-Mould-Labeling oder Color-Fotodrucktechnik exakt auf den Inhalt, die Kunden-CI und das jeweilige Vertriebskonzept abstimmen.

Weltweit beliefert W.AG derzeit über 2.000 Unternehmen in 48 Ländern, allein in 2016 wurden nach Unternehmensangaben über zwei Mio. Koffer gefertigt, u.a. für die Bereiche Medizin- und Medientechnik, Bildung, Sicherheit und Lifestyle.

www.wag.de