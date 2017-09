SuisseEMEX `17: Konzept geht auf

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging am 29. und 30. August 2017 in den Hallen der Messe Zürich die 11. Ausgabe der SuisseEMEX über die Bühne, erneut mit der Parallelveranstaltung topsoft. Das Motto in diesem Jahr: „Was wirklich wirkt“. Gleichzeitig bot der Veranstalter, die EMEX Management GmbH, etwas Neues: Die Premiere des ersten Digital Summit für KMU, der nach offiziellen Angaben ausverkauft war. Ewa Ming, CEO der EMEX Management GmbH: „Das Konzept ist aufgegangen! Den Fokus auf Weiterbildung und Networking zu setzen hat die Besucher überzeugt.“ Zu den Veranstaltungen kamen nach offiziellen Angaben rund 14.000 Besucher, um sich über neueste Produkte und Lösungen für das Marketing- und Eventbusiness zu informieren. Rund 500 Aussteller präsentierten ihr Produkt- und Dienstleistungsspektrum.