BTC Group: 40-jähriges Jubiläum

Ihren 40. Geburtstag hat die BTC Group, GB-Hayes, mit einem Tag auf der Rennbahn in Windsor gefeiert. In einem geschlossenen Bereich ließ sich das Team der Werbeartikelagentur fürstlich bewirten und genoss den perfekten Blick auf die Zielgerade. Nach dem Essen hielt Peter Beirne, der das Unternehmen 1977 gemeinsam mit seinem Schwager Frank Murphy gründete, eine bewegende Rede. Und auch Murphy blickte zurück: „Eine der höchsten Errungenschaften der BTC Group in den letzten 40 Jahren ist die geringe Fluktuation unter den Mitarbeitern – nicht wenige gehören bereits seit zehn Jahren zum Team, manche sogar schon seit zwei Jahrzehnten. Gemeinsam bringen wir es mittlerweile auf eine Erfahrung von 600 Jahren.“

„40 Jahre sind ein großartiger Meilenstein“, ergänzt Marketing Director Jon Birrell. „Wer hätte 1977, als Mobiltelefone noch Science Fiction waren, gedacht, dass wir einmal einen Werbeartikel produzieren würden, der gemeinsam mit Tim Peake in den Weltraum geschossen wird und damit das Merchandising buchstäblich an seine finale Grenze bringt.“

Die Feierlichkeiten setzten sich bis in den Abend fort, wobei das BTC-Team u.a. seine Talente beim Tanzen unter Beweis stellte.

www.btcgroup.co.uk