Novum: Erfolgreiche zweite Ausgabe

Novum steht im Lateinischen bekanntlich für Neues. Und auch wenn es sich bei der gleichnamigen Messe am 31. August 2017 in Wiesbaden nicht mehr wie im letzten Jahr um eine Premiere handelte, so lag der Name dennoch nahe. Viel Neues hatten die beiden Werbeartikelhändler Source und Lachmund nämlich auch für die zweite Ausgabe auf die Beine gestellt. Von den insgesamt 65 ausstellenden Lieferanten waren immerhin 24 neue Aussteller mit an Bord, die das Publikum mit Werbeartikeln wie z.B. echten Bäumchen, veganer Knete oder der Kombination aus Löffel und Teebeutel überraschten.

Mit 682 Besuchern von 447 Unternehmen waren deutlich mehr als im Vorjahr gekommen (2016: 519 Besucher von 389 Unternehmen). Die Zufriedenheit der Lieferanten mit der Quantität und der Qualität der Anfragen deckte sich auch mit der Stimmung der Besucher, die bei Live-Vorführungen sehen konnten, wie Schirmmützen bestickt oder wie Tassen im Sublimationsverfahren veredelt werden. Wie schon im letzten Jahr sorgten Food Trucks für die Verpflegung und rundeten das rustikale Ambiente des Veranstaltungsortes, des Wiesbadener Schlachthofs, ab.