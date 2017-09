Ritter-Pen ehrt langjährige Mitarbeiter

Am 1. September 2017 wurden bei Ritter-Pen, Brensbach, zwei Mitarbeiter von Geschäftsführung und Betriebsrat für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Volker Ihrig ist bereits seit seiner Ausbildung zum Industriekaufmann für den Schreibgerätespezialisten tätig. Nach einem Jahr in der IT-Abteilung und zwölf Jahren in der Exportabteilung ist Ihrig seit 2007 Abteilungsleiter der Finanzbuchhaltung und hat in der Zwischenzeit auch den Status des Prokuristen erlangt.

Thomas Schanz startete nach seiner Ausbildung zum Feinmechaniker an der TH (jetzt TU) Darmstadt im Werkzeugbau bei Ritter-Pen und trat im Jahr 2003 seine jetzige Stelle in der Arbeitsvorbereitung an. Hier ist Schanz maßgeblich für die Produktionsplanung und internen Abläufe zuständig.

www.ritter-pen.de