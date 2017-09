STI Group stellt Weichen für die Zukunft

Nach mehreren Wechseln in der Geschäftsführung hat der Beirat der STI Group, Lauterbach, jetzt eine Lösung gefunden, um den Erfolg des Unternehmens mittel- und langfristig zu sichern, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So wird Michael Apel das Unternehmen verlassen und ist mit sofortiger Wirkung einvernehmlich freigestellt. Das Führungstandem Jakob Rinninger und Andrea Wildies wird den Spezialisten für Displays und Verpackungen gemeinsam lenken. Rinninger (31) stammt aus dem familiären Umfeld der Firmeninhaberin Dr. Kristina Stabernack und hat sich im Beratungs- und Finanzumfeld, u.a. bei der Unternehmensberatung KPMG, bewährt. Große Branchenerfahrung bringt Wildies (50) mit: Von ihrer in einem Großkonzern erworbenen Expertise kann die STI Group als mittelständisches Unternehmen in den Bereichen Strategie, Vertrieb, Marketing und Prozessoptimierung profitieren.