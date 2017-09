De Leveranciersdagen: Kick-off für die Saison

Sie sind seit Jahren das etablierte Networking-Event der niederländischen Werbeartikelbranche zu Beginn der Herbstsaison: De Leveranciersdagen, organisiert vom Verlagshaus Het Portaal Uitgevers (PromZ) in Kooperation mit dem nationalen Branchenverband PPP (Platform Promotional Products). In diesem Jahr fand die Messe am 6. und 7. September statt, wie üblich in der Jaarbeurs in Utrecht. Zielgruppe der Veranstaltung sind Werbeartikelhändler aus den Niederlanden. Auf Ausstellerseite präsentierten sich die großen Importeure sowie zahlreiche Spezialisten aus der heimischen Branche. Ein Teil der insgesamt 137 Aussteller kam zudem wie üblich aus dem europäischen Ausland, z.B. aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder Südeuropa.

Insgesamt bot sich den Besuchern ein reichhaltiger Produktmix, ergänzt durch ein Vortragsprogramm: An beiden Tagen referierten Experten zu Themen wie VR-Technologie, Business- und Marketingstrategien. Wie üblich informierte auch der PPP an einem Infostand über sein Programm. 1.196 Besucher aus dem Werbeartikelhandel kamen nach Veranstalterangaben über die zwei Messetage verteilt nach Utrecht – ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr (927).

Am Abend des ersten Messetages fand die obligatorische Night of the PromZ statt: Im Rahmen der Dinnerparty für Aussteller und Besucher verlieh das Magazin PromZ seine jährlichen PromZ Awards. Die jeweils ersten Plätze aus dem Juryvoting gingen an Maxilia („Best Online Performance“), Hokra („Leverancier van het Jaar“), Araco („Supplier of the Year“) und Xindao („Generalist“). Wie üblich hatten Lieferanten die Händler nominiert und umgekehrt.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 367 (18. Oktober 2017).

// Till Barth

www.deleveranciersdagen.nl

Fotos: Till Barth, © WA Media