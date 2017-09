Premium Sourcing: Etablierte Plattform

Am 6. und 7. September 2017 fand im „Les Docks – Cité de la Mode et du Design“ in Paris die 7. Ausgabe der Premium Sourcing statt. Die Messe wird von den beiden französischen Branchendienstleistern 656 Editions (CTCO) und European Sourcing gemeinsam veranstaltet und bietet der französischen Branche eine etablierte Kontaktplattform zu Beginn der zweiten Jahressaison im Herzen der Hauptstadt. Als Besucher sind ausschließlich Werbeartikelhändler zugelassen. Nach offiziellen Angaben präsentierten sich rund 120 Lieferanten – das entspricht der Ausstellerzahl aus dem Vorjahr – in dem architektonisch reizvollen Mode- und Designzentrum am Seineufer, ein Großteil davon wie üblich internationale Unternehmen. Offizielle Besucherzahlen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest, allem Anschein nach wurde die Veranstaltung jedoch erneut sehr gut angenommen, und viele der Aussteller äußerten sich positiv zur Qualität und Quantität der Besucher.