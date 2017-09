Fair Friends 2017: Bewusst wie

In den Westfalenhallen Dortmund drehte sich bei der Fair Friends 2017 vom 7. bis zum 10. September alles um das Thema Nachhaltigkeit. Die zum achten Mal ausgetragene Messe widmete sich in drei Hallen den Bereichen „Nachhaltige Lebensstile“, „Fairer Handel“ und „Gesellschaftliche Verantwortung“. Über 200 Aussteller (2016: 185 Aussteller) aus 19 Ländern präsentierten ihre Produkte und Konzepte, begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm aus Vorträgen und Workshops. Am Eröffnungstag, dem CSR-Fachtag, stand werteorientiertes Handeln in der Wirtschaft im Fokus, am Freitag, dem „Tag der Schulen“ besuchte u.a. Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks, Schirmherrin der Messe, die Veranstaltung. Darüber hinaus lockten am Wochenende Slow-Fashion-Modeschauen sowie das Food-Festival „Delinale“ Interessierte nach Dortmund.

An allen vier Messetagen zusammen zählte die Fair Friends nach offiziellen Angaben mehr als 5.000 Besucher, davon über 40% Fachbesucher.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 367 (18. Oktober 2017).

// Claudia Pfeifer

www.fair-friends.de

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media