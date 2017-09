Neues Unternehmen: Trend Sourcing

Bei der neu gegründeten Trend Sourcing GmbH, Traben-Trarbach, ist der Untertitel Programm: „Wir beschaffen das“ versprechen Anjo Tegelaers und Jürgen Römer, die sich zusammengetan haben, um künftig ihr gesammeltes Wissen und ihre jahrelange Erfahrung zu bündeln.

Tegelaers war über 25 Jahre beim Glas- und Keramikspezialisten Rastal, Höhr-Grenzhausen, in den Bereichen Werbeartikel und Merchandising tätig, davon viele Jahre als Prokurist und verantwortlicher Leiter der Geschäftsfelder Werbeartikelservice und Handel. Römer ist Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe RömerFamilie, Traben-Trarbach, wo mit dem Einstieg seines Sohnes Sebastian und dessen Lebensgefährtin in Kürze ein Generationswechsel bevorsteht.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Import, die Tegelaers und Römer mitbringen, will sich die Trend Sourcing GmbH als Partner für Sonderanfertigungen aus Fernost etablieren, darunter Taschen, Plüschtiere, Fanartikel, Schirme, Jacken, Powerbanks und vieles mehr – der Bereich Trinkgläser und keramische Werbetassen dagegen wird explizit ausgespart. „Wir möchten gerne – wie bisher in den anderen Funktionen – auch mit der neuen Firma Trend Sourcing ein zuverlässiger und kompetenter Partner des Werbeartikelhandels sein. Gerne beraten wir auch im Vorfeld und besuchen mit den Händlern die Endkunden, um Ideen und Umsetzbarkeiten frühzeitig zu besprechen. Wenn wir neue Trends auf den zahlreichen Auslandsmessen aufspüren, werden wir diese auch proaktiv den Händlern anbieten“, so die beiden Unternehmensgründer, die bei ihrer Arbeit auf chinesische Mitarbeiter in Deutschland und China sowie ein 4.000 qm großes Palettenlager und umfangreiche Konfektionier- und Veredelungsmöglichkeiten zurückgreifen können. Neben dem Firmensitz in Traben-Trarbach verfügt Trend Sourcing über zwei weitere Büros.

Die Kontaktdaten lauten: