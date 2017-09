S&P Werbeartikel eröffnet Büro Nord

Seit dem 1. September 2017 wird das sechsköpfige Team von S&P Werbeartikel, Meerbusch, vom „Büro Nord“ in Obernkirchen bei Hannover verstärkt. Die Leitung des Büros hat Nicole Huth übernommen. „Wir sind stolz, eine so erfahrene Fachkraft von unserem S&P-Konzept überzeugt zu haben“, sagt Carsten Lenz, gemeinsam mit Daniel Meffert Inhaber von S&P Werbeartikel. Mit ihrer über 20-jährigen Branchenerfahrung wird sich Huth um den direkten Austausch mit den S&P-Kunden in Norddeutschland kümmern. „Unser Slogan heißt: Werbeartikel mit persönlicher Note. Entsprechend wollen wir unseren Kunden auch regional in der persönlichen Beratung nah sein“, ergänzt Meffert.

Die Kontaktdaten der neuen Niederlassung lauten:

S&P Werbeartikel GmbH

Büro Nord

Am Siel 3

D-31683 Obernkirchen

Tel.: +49/2150/7561247

n.huth@sp-werbeartikel.de

www.sp-werbeartikel.de