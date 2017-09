marke|ding| Wien 2018: Neue Trägeragentur

Wenn am 19. April 2018 in den Räumlichkeiten der Wiener Hofburg die achte Ausgabe der marke|ding| stattfindet, wird erstmals die Wertpräsent Promotion HandelsgmbH & Co KG, A-Marchtrenk, als Trägeragentur mit von der Partie sein. Der Kreis der Trägeragenturen erhöht sich damit auf sieben. Roland Malli, Geschäftsführer von Wertpräsent: „Wir freuen uns, zukünftig als Trägeragentur die nunmehr schon seit Jahren etablierte marke|ding| 2018 mitveranstalten zu können. Die Messe ist sehr interessant, kompakt, und man bekommt den perfekten Überblick über Marken und Neuheiten. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch unsere jahrelange Erfahrung zum Thema haptische Werbung und visuelle Kommunikation einen Beitrag leisten können und freuen uns auf viele interessante Gespräche.“

Martin Zettl, Veranstalter der marke|ding| Wien: „Mit der Teilnahme von Wertpräsent wird das Trägerkonsortium mit einem österreichischen Big Player aufgewertet. Wir erwarten uns natürlich zusätzliche Impulse bei den Besuchern hinsichtlich Qualität, aber auch Quantität.“

Die weiteren Mitveranstalter von Österreichs größter Werbeartikelmesse sind Forum Werbemittel, kw open, Mitraco, Nowak Werbeartikel, Pro Concept Promotion und SSI Schäfer Shop. Neben ca. 125 Ausstellern werden auch 2018 wieder über 2.000 Fachbesucher aus der Industrie zur Messe erwartet. Abgerundet wird die Ausstellung von einem hochwertigen Rahmenprogramm, das Einblicke in die Welt der haptischen Werbung sowie verwandte Marketing- und Kommunikationsthemen bietet.

www.markeding-wien.at