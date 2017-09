Philu: 10-jähriges Jubiläum

Am 9. September 2017 feierte das Hamburger Unternehmen Philu Präsente mit Pfiff! Werbemittelhandel Rabe zusammen mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Freunden im Hotel Ambassador in Hamburg sein zehnjähriges Bestehen. „Für uns ist heute ein besonderer Tag. Um sich im Haifischbecken des Werbeartikelhandels als kleines Familienunternehmen seit zehn Jahren durchzusetzen, dafür braucht es nicht nur Engagement, sondern auch einen besonderen Service und gute Produktqualitäten“, so Inhaber Klaus Rabe.

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörte der Auftritt des Keynote-Sprechers und Kabarettisten Frank Eilers, der die 60 Gäste mit einem Vortrag rund um das Unternehmen und Inhaber Rabe unterhielt. „Eine wirklich rundum gelungene Veranstaltung“, so der langjährige Lieferant Björn Wagener von WerbeWas, „Ambiente, Dekoration, Programm und Bewirtung wurden präzise aufeinander abgestimmt, so wie man es von Philu kennt.“

www.philu.net