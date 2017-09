Schwungvolle GWW-Trend 2017

Als obligatorisches „Familientreffen“ der Werbeartikelbranche erfreut sich die GWW-Trend großer Beliebtheit. Die Messe gibt Werbeartikelberatern kurz vor Beginn des Jahresendgeschäfts nochmal ein Informations-Update und ermöglicht den gleichermaßen ungezwungenen wie intensiven Austausch zwischen Lieferanten und Händlern – Industriekunden sind zur Trend nicht zugelassen.

Dass ein solches Format im Markt gefragt ist, bewies auch die diesjährige, 31. Veranstaltung in der Rheingoldhalle Mainz. Nach offiziellen Angaben zeigten am Freitag, dem 15. September, 123 Aussteller ihre Produkte – ein neuer Rekordwert. 535 registrierte Fachbesucher aus dem Werbeartikelhandel bedeuten ebenfalls eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr (rund 500 Besucher). Zwar war die Besucherführung in der Rheingoldhalle nicht ganz optimal – die Aussteller verteilten sich auf zwei Hallen, das Foyer und einen Mittelgang –, aber die überwiegende Mehrheit der Aussteller äußerte sich sehr positiv über den Zuspruch am Stand und die gesamte Organisation. Die neue Location – 2016 fand die Trend in Mannheim statt, die Jahre zuvor in Neuss – fand aufgrund der größeren Räumlichkeiten und der guten verkehrstechnischen Anbindung Anklang. Viele Besucher lobten zudem die angenehme Atmosphäre und das freundliche Miteinander.

Weitere Programmpunkte der Trend 2017 waren am Vortag der Messe ein rund zweistündiges Referat des auf Produkthaftung und Produktsicherheitsrecht spezialisierten Juristen Dr. Arun Kapoor sowie die traditionelle Abendveranstaltung, die im ehrwürdigen Ambiente des Kurfürstlichen Schlosses zu Mainz ausgetragen wurde.

Ein ausführlicher Bericht zur GWW-Trend folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 367 (18. Oktober 2017).

// Mischa Delbrouck

http://trend.gww.de

Fotos: Mischa Delbrouck, Brit München, © WA Media