Thimm eröffnet neues Werk

Am 15. und 16. September 2017 hat das Unternehmen Thimm Verpackung, Northeim, gemeinsam mit Kunden, Mitarbeitern, Anwohnern, Lokalpolitikern sowie der stellvertretenden Ministerpräsidentin und bayrischen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner sein neues Wellpappenwerk Holledau in Wolnzach offiziell eröffnet. Fertigungstechnologien der neuesten Generation, effiziente und hochautomatisierte Abläufe sowie eine flexible, kundenorientierte Organisation mit umfangreichem Service zeichnen das 60 Mio. Euro teure Werk aus, das nach Unternehmensangaben zu den fortschrittlichsten in Europa gehört. Tankred Pörner, Geschäftsführer Thimm Verpackung Süd: „In der Branche einzigartig ist auch unser Mix an verschiedenen Drucktechnologien: von Flexo-Direktdruck über High-Quality-Post- und Flexo-Preprint bis hin zum hochproduktiven Digitaldruck können unsere Kunden hier eine individuelle Beratung zu dem für sie geeignetsten Verfahren erwarten.“

Thimm Verpackung ist der größte Geschäftsbereich der Northeimer Thimm Gruppe, die zu den führenden Lösungsanbietern für die Bereiche Verpackung und Distribution von Waren gehört.

www.thimm.de