Marketing Festival/Print Festival: Attraktiver Mix

Am 13. und 14. September ging in der polnischen Hauptstadt Warschau die diesjährige Ausgabe des Marketing Festival/Print Festival über die Bühne. Austragungsort war wie im Vorjahr das Veranstaltungszentrum EXPO XXI. In der Halle 1 präsentierten sich v.a. Anbieter haptischer Werbung, darunter auch einige international agierende Generalisten und Spezialisten, natürlich aber vor allem polnische Lieferanten. In Halle 3 zeigten v.a. Druckspezialisten ihre Maschinen und Dienstleistungen. Organisiert wird die Veranstaltung, die verschiedene Marketing-, Druck- und Veredelungsformen sowie die Themenbereiche POS, Verpackungen und Digital Signage zusammenbringt, vom Kattowitzer Verlag OOH magazine, der auch diverse Publikationen zu diesem Thema herausbringt.

Nach offiziellen Angaben präsentierten sich insgesamt 250 Aussteller. Es herrschte reger Publikumsverkehr, die Aussteller waren mit der Qualität und der Quantität der Besucher zufrieden. Mit rund 6.000 Besuchern (2016: 4.800 Besucher) erzielten die Veranstalter ein Besucherwachstum von 20%.

Neben dem kostenlosen Seminar-, Schulungs- und Vortragsprogramm gab es, wie im Vorjahr, zwei kostenpflichtige Kongresse zu den Themen „Event Mix“ und „Marketing Mix“, die für Agenturen bzw. Anwender gedacht waren. Zudem wurden Preise für herausragende haptische Werbeträger vergeben.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 367 (18. Oktober 2017).

// Michael Scherer

https://festiwalmarketingu.pl

Fotos: Michael Scherer, © WA Media GmbH