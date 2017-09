RömerFamilie: Verstärkung

Pünktlich zum Beginn der Weihnachtssaison begrüßt die RömerFamilie, Traben-Trarbach, vier neue Mitarbeiter im Unternehmen. Bereits seit dem 1. Juli unterstützt Carsten Melcher das Team der Unternehmenssparte Römer Drinks mit seiner langjährigen Erfahrung im Key Account Management bei einem regionalen Großhändler. Mit Linh Truong wurde Anfang September eine junge Fachkraft eingestellt, die nach erfolgreichem Studienabschluss die Importabteilung von Römer Lifestyle als Muttersprachlerin in Deutsch und Chinesisch verstärkt. Anja Buttermann ist ebenfalls seit dem 1. September Teil der RömerFamilie und kümmert sich insbesondere um die Auftragsabwicklung in den verschiedenen Unternehmensbereichen. Dank ihrer internationalen Erfahrung in leitenden Positionen im Dienstleistungssektor soll Buttermann zudem die Akquise europäischer Kunden für Römer Präsente vorantreiben. Anfang September hat außerdem Michel Münster bei Römer Wellness seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann begonnen.

„Aufgrund des starken Wachstums der RömerFamilie in den Bereichen Römer Präsente, Römer Lifestyle, Römer Wellness und Römer Drinks in den letzten Jahren und des anziehenden Geschäfts in 2017 war es unabdingbar, das junge Vertriebs- und Sachbearbeitungsteam mittel- und langfristig weiter zu stärken“, so Junior-Chef Sebastian Römer. „Wir freuen uns, in kurzer Zeit gleich vier talentierte, dynamische Mitarbeiter für unser Familienunternehmen gewonnen zu haben, mit denen wir unser Wachstum fortsetzen und weitere Projekte anstoßen können.“

www.roemerfamilie.de