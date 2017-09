Stabila unterstützt Handwerker-Nationalteam

In Vorbereitung auf die WorldSkills 2017 in Abu Dhabi (15. bis 18. Oktober) hat sich das Nationalteam des Deutschen Baugewerbes vom 18. bis zum 22. September bei Stabila, Annweiler, zum Abschlusstraining eingefunden. Als offizieller Partner der alle zwei Jahre stattfindenden Weltmeisterschaft der Berufe und als Sponsor des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes stellte der Messgerätespezialist dem Nationalteam sein Trainings- und Schulungszentrum für Messtechnik, „Stabila Campus“, zur Verfügung. Auch in Abu Dhabi ist das Unternehmen mit einem Beraterteam vor Ort im Einsatz.

Stabila hat es sich zur Aufgabe gemacht, jungen und talentierten Handwerkern dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln und die Vielfalt handwerklicher Berufe einem breiten Publikum ins Bewusstsein zu rücken. Bei den WorldSkills in Abu Dhabi treffen über 1.250 junge Handwerker aus mehr als 55 Ländern und Kulturen aufeinander. Die Weltmeisterschaft bietet engagierten Talenten die Gelegenheit, ihr handwerkliches Können in fünf Gewerken zu zeigen und sich international zu vergleichen. Zudem erweitert der kulturelle Austausch den persönlichen und beruflichen Horizont der nächsten Generation im Handwerk.

www.stabila.de