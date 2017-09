Clipper: Starkes D-A-CH-Team

Mit einem starken Team stellt Clipper, NL-Helmond, seinen Kundenservice in der D-A-CH-Region sicher. Als Verstärkung der im deutschsprachigen Raum bisher bekannten Vertriebler Anne Schmitz und Maik Schönepauck ist seit Beginn des Jahres Emin Nazli als Account Manager im Außendienst für Clipper unterwegs. Seit Kurzem unterstützt zudem Gregor Jordan die Vertriebsmannschaft. Jordan war bisher für Endkunden im B2B-Bereich tätig und kann somit auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, von dem jetzt Werbeartikelwiederverkäufer profitieren. Er ist gebürtiger Tiroler und kümmert sich, wie seine Kollegen, um Kunden aus der gesamten D-A-CH-Region.

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung hat sich Clipper als zuverlässiger Partner des Werbeartikelhandels einen Namen gemacht. Neben dem Hauptsitz in den Niederlanden verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in verschiedenen europäischen Ländern. Für die Betreuung deutschsprachiger Kunden ist die Niederlassung in Kempen am Niederrhein zuständig.

www.clippergifts.de