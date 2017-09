dmexco: Qualität im Fokus

40.700 Fachbesucher nutzten nach offiziellen Angaben die Gelegenheit, sich auf der dmexco am 13. und 14. September 2017 in Köln über die aktuellen und zukünftigen Business-Potenziale der Digitalwirtschaft zu informieren, Geschäftskontakte zu knüpfen und Aufträge zu generieren. Im Vergleich zum Rekord im Vorjahr kamen zwar 10.000 Besucher weniger, was jedoch im Hinblick auf ihre Qualität von den Veranstaltern offenbar bewusst in Kauf genommen wurde: „Für eine B2B-Messe stehen Pure Business und höchste Qualität bei allem Wachstum immer an erster Stelle. Genau aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr in Abstimmung mit dem BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V., Anm. d. Red.) erstmals ein kostenpflichtiges Ticketing eingeführt. Denn wenn wir über Wachstum sprechen, dann ist für uns in erster Linie die Qualität entscheidend. Und die hat auf der dmexco 2017 definitiv gestimmt“, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse.

Mit 1.100 Ausstellern (2016: 1.013) aus 39 Ländern, die auf über 100.000 qm ihre Produktneuheiten und Innovationen aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Media präsentierten, erzielte der internationale Treffpunkt der weltweiten Digitalwirtschaft einen neuen Ausstellerrekord. Großen Zuspruch erhielten nach Veranstalterangaben neue Formate wie die „World of Experience“ und die „Experience Hall“, wo die Besucher in zahlreichen Sessions und Live-Demonstrationen das Digital Business der Zukunft erleben konnten. Mit der „Motion Hall“ wurde das Thema Digital Video und Content bereits zum zweiten Mal in einem zusätzlichen Forum aufgegriffen, das in kompakten Screenings die neuesten Multiscreen-Entwicklungen und innovative Marketing-Möglichkeiten aufzeigte. Gut besucht waren auch die Bühnen der dmexco Conference, und als neues Pitch-Format sorgte der „The dmexco and Procter&Gamble Start-up Hatch“ für Furore, wo sich 20 ausgewählte Start-ups mit ihren Business-Ideen einen Wettbewerb lieferten.

Die nächste dmexco findet am 12. und 13. September 2018 in Köln statt.

Bildquelle: Koelnmesse