Stricker eröffnet Büro in Deutschland

Mit dem Ziel, seine Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu stärken, hat der portugiesische Werbeartikelimporteur Paul Stricker, P-Murtede, eine Handelseinheit in Köln eröffnet. Leiter der Dépendance ist Lukasz Borsik, der den Kontakt zum D-A-CH-Markt stärken soll und dabei vom Backoffice-Team in Portugal unterstützt wird.

Die Kontaktdaten des neuen Büros lauten:

Paul Stricker GmbH

Kunibertsgasse 10

D-50668 Köln

Tel.: +49/151/26083686

lukaszborsik@stricker-europe.com

www.stricker-europe.com