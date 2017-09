Ippag: Summer Meeting an der Themse

Traditionell finden die Summer Meetings der internationalen Händlervereinigung Ippag (International Partnership for Premiums and Gifts) auf Einladung eines der Mitgliedsunternehmen statt. Ausrichter der diesjährigen Konferenz vom 20. bis zum 22. September 2017 war das britische Mitgliedsunternehmen Lesmar, Austragungsort das Hotel Compleat Angler am Ufer der Themse in dem malerischen Städtchen Marlow bei London. 25 der 31 Ippag-Mitglieder – pro Land ist jeweils nur ein Mitglied zugelassen – nahmen die Einladung nach England an, wo sie ein volles Programm erwartete. Der von digitalem Wandel, Konsolidierung, neuen Playern und Zielgruppen, verändertem Konsumverhalten und wachsenden Herausforderungen geprägte Werbeartikelmarkt bildete den thematischen Überbau: So wurde im Rahmen einer Sales Session am ersten Tag diskutiert, wie der Schritt vom bloßen Verkäufer zum Anbieter von Lösungen erfolgreich vollzogen werden kann – inklusive neuer Marketingstrategien und der Adaption zeitgemäßer Technologien. Ansätze, die der Workshop am zweiten Tag weiterentwickelte: Unter Anleitung der Gastdozenten Charles Cuny und François Huet vom französischen ImmaTerra-Institut entwickelten die engagierten Ippag-Member Lösungen, um in einem zunehmend komplexen Markt die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen zu garantieren. Nachdem am dritten Tag Interna wie Marketinginitiativen, Ippag-Website und -Community, CSR-Aktivitäten, die Partner-Lieferanten sowie ein neues Sozialprojekt der Kooperative auf dem Programm standen, präsentierten die Anwesenden wie üblich gelungene Case Studies zu Projekten, die ihre Unternehmen realisiert hatten. Zudem stellten sich die neuen Mitglieder aus China, den Niederlanden, Polen und Rumänien vor. Die internationale Fullservice-Agentur Prominate, die von mehreren Ippag-Mitgliedern als Shareholder gegründet wurde, tagte am Rande des Meetings ebenfalls.

Der informelle Austausch kam wie üblich ebenfalls nicht zu kurz – schließlich pflegen viele Ippag-Mitglieder langjährige Freundschaften. Zu den Highlights des Rahmenprogramms gehörten ein Karaokeabend mit Liveband-Begleitung im örtlichen Pub sowie das Ippag Official Dinner am letzten Abend. Im Anschluss an das Meeting schließlich genossen einige der Gäste ein Wochenende in London inklusive Rugby-Spiel.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 367 (18. Oktober 2017).

// Till Barth

www.ippag.net

Fotos: Till Barth, Michael Scherer, © WA Media