Staples: Übernahme abgeschlossen

Die Büroartikel-Kette Staples, USA-Framington, wird von dem New Yorker Private-Equity-Unternehmen Sycamore Partners übernommen. In einer Pressemeldung vom 12. September 2017 verkündete die auf Investitionen im Bereich Einzelhandel und Konsumgüter spezialisierte Beteiligungsgesellschaft den Abschluss der Akquisition. Die Aktionäre von Staples Inc. haben der Transaktion für 6,9 Mrd. US-Dollar (5,8 Mrd. Euro) zugestimmt. „Wir freuen uns, diese Transaktion abgeschlossen zu haben und mit CEO Shira Goodman und dem Management von Staples zusammenzuarbeiten und langfristig die Profitabilität zu steigern“, so Stefan Kaluzny, Managing Director von Sycamore Partners. „Die Übernahme bietet unserem Unternehmen und seinen talentierten Mitarbeitern enorme Chancen“, ergänzt Shira Goodman, CEO und President von Staples. „Wir freuen uns, von der Erfahrung von Sycamore Partners zu profitieren und gemeinsam außergewöhnliche Produkte, Dienstleistungen und Know-how zu liefern, die es Unternehmen ermöglichen, besser zu arbeiten.“

