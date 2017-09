20 Jahre Trotec Laser

In diesem Jahr feiert die Trotec Laser GmbH, A-Marchtrenk, ihr 20-jähriges Bestehen. Als Teil der Trodat Trotec Group entwickelt, produziert und vermarktet das oberösterreichische Unternehmen Lasergeräte zum Beschriften, Schneiden und Gravieren sowie Gravurmaterialien und setzt als Innovationsführer neue Standards im Lasersegment. Mit einer installierten Basis von über 30.000 Systemen betreut Trotec heute Kunden in über 90 Ländern und beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiter weltweit.

Trotec war 1997 aus einem Forschungszweig von Trodat – dem nach eigenen Angaben größten Stempelhersteller weltweit – entstanden und gehört heute zu den international führenden Unternehmen im Bereich der Lasertechnologie. Im Jahr 2015 erreichte der Hersteller eigener Aussage zufolge erstmals einen Umsatz von über 100 Mio. Euro. Im letzten Geschäftsjahr konnte der Umsatz mit einem Plus von 9,1% auf knapp 110 Mio. Euro gesteigert werden, aktuell verzeichnen die Oberösterreicher ein Umsatzplus von rund 20%. Andreas Penz, Sprecher der Trotec Laser GmbH: „Dieses Wachstum scheint auf den ersten Blick unglaublich hoch, aber der Laserbereich ist ein äußerst dynamischer, und Laseranwendungen findet man heute in allen wichtigen Lebensbereichen, z.B. in der Medizintechnik. Wir fertigen mit unseren Lasergeräten beispielsweise Stents. Oder im Forschungsbereich sind Laseranwendungen einfach nicht mehr wegzudenken, so z.B. bei der Entwicklung des Mars Rover.“

Bei den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Firmenjubiläum im Sommer 2017 ließ Penz die vergangenen 20 Jahre mit Meilensteinen der Entwicklung Revue passieren, ergänzt von teils persönlichen Einblicken und Erlebnissen. Mit Stolz dankte er dem Trotec-Team für seinen unermüdlichen Einsatz und den besonderen Teamgeist. Bis 2020 soll der Umsatz auf 200 Mio. Euro gesteigert werden.

