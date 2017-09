Giving Europe wächst weiter

Seit dem Umzug der Giving Europe Deutschland GmbH, Bremen, wächst das Team stetig. Mit Sarah Gräser, Luisa Gräfe, Kristina Nobel und Janek Thomas begrüßt Olaf Fischer, Geschäftsführer von Giving Europe Deutschland, jetzt vier neue Kräfte in Bremen. Bereits im August hat Gräser die Leitung für das Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Sie bringt mehrjährige Erfahrungen aus der Werbeartikelbranche mit und war nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie in einer Werbeagentur in Neuseeland sowie für ein Hamburger Start-up tätig. Gräfe sammelte nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel 2012 fünf Jahre Berufserfahrung im Handel und unterstützt seit dem 1. September zusammen mit Account Manager Sascha Cremer das Vertriebsteam Westdeutschland.

Nobel sammelte nach ihrem BWL-Studium Erfahrungen in der Lebensmittelindustrie und verstärkt zusammen mit Account Manager Stephan Böttjer seit September das Vertriebsteam für Süddeutschland. Neu im Team von Giving Europe ist zudem Janek Thomas, der am 1. Juli seine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel begonnen hat.

