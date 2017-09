Neuzugänge bei Klio-Eterna

Über gleich vier Neuzugänge darf sich Klio-Eterna, Wolfach, freuen: Seit dem 1. September unterstützt Markus Falk den Vertriebsinnendienst und betreut namhafte Kunden des Schwarzwälder Schreibgerätespezialisten im norddeutschen Raum. Darüber hinaus übernimmt der erfahrene Vertriebler Aufgaben im Bereich Messeplanung und -bau. Mit über 17 Jahren Erfahrung verstärkt Roland Bendig den Bereich Kundenservice und sorgt für frischen Wind in der telefonischen Kundenbetreuung.

Auch im Bereich Ausbildung gibt es Neuigkeiten bei Klio-Eterna. So hat das Traditionsunternehmen – seit vielen Jahren anerkannter Ausbildungsbetrieb in der Region Südschwarzwald – im September zwei neue Auszubildende eingestellt. Mit Robin Sett und Maik Gebele starten ein angehender Industriekaufmann und ein zukünftiger Mediengestalter ins Berufsleben. Daneben begleitet Klio-Eterna noch zwei weitere Auszubildende auf ihrem Weg zu Industriekaufleuten: Die letzte Auszubildende zur Industriekauffrau wurde nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Lehrzeit als Mitarbeiterin im Kundenservice übernommen, und auch im technischen Bereich setzt der Schreibgerätehersteller auf Nachwuchsförderung. Hier wurde der letzte Auszubildende zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik nach bestandener Prüfung ebenfalls als fester Mitarbeiter in die Spritzerei übernommen.