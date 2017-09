Raja übernimmt Bär-Gruppe

Die französische Unternehmensgruppe Raja mit Hauptsitz in Paris hat die Udo Bär-Gruppe, Duisburg, gekauft. Mit der Übernahme des Spezialisten für Betriebsausstattung und Industriebedarf in Deutschland, Österreich und der Schweiz will Raja nach eigenem Bekunden seine Position auf dem europäischen Markt für Lager- und Betriebsausstattung, Transportsysteme, Sicherheitsausstattung und Büroeinrichtung weiterentwickeln und seine Präsenz in der D-A-CH-Region stärken.

Mit einem Angebot von über 60.000 Produkten, einem 1.170 Seiten starken Katalog, Online-Shop, Kundenservice-Center und Außendienstteam erreichte die 1992 gegründete Bär-Gruppe 2016 nach offiziellen Angaben einen Umsatz von 45 Mio. Euro.

Raja hat sich auf innovative Verpackungslösungen spezialisiert und erwirtschaftete mit rund 1.700 Mitarbeitern 2016 einen Jahresumsatz von 502 Mio. Euro. Zu den 22 europäischen Niederlassungen der Gruppe gehört auch die Rajapack GmbH mit Sitz in Ettlingen.

www.rajapack.de

www.udobaer.de