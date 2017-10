Dicke & Partner: Ideenbörse mit Überraschungen

Am 27. September 2017 lud die Dortmunder Werbeartikelagentur Dicke & Partner ihre Kunden zur Ideenbörse in den eigenen Räumlichkeiten ein: 19 Lieferantenpartner zeigten dabei ihre Produkte, die von Gläsern über Schlüsselanhänger und Süßigkeiten bis hin zu Kleidung reichten. In den Regalen gab es zudem viele Artikel zu entdecken, die Geschäftsführerin Karin Dicke und ihr Team für renommierte Kunden realisiert haben. Für Überraschung sorgte eine Modenschau, bei der Mitarbeiter von Dicke & Partner individualisierbare Kleidung auf einem Laufsteg präsentierten. Viel Anklang bei den Besuchern fanden auch die individuellen Messegiveaways – Karikaturist Michael Hüter verzierte Kalender mit Wunschmotiven.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 367 (18. Oktober 2017).

// Rebecca Klug

www.dickenet.com

Fotos: Rebecca Klug, © WA Media