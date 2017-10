GWW-Newsweek 2018: Terminschiene steht

Die GWW-Newsweek 2018 wird vom 4. bis 20. Juni 2018 in acht verschiedenen Großstädten in ganz Deutschland und anschließend in der Schweiz stattfinden. Das gab der Veranstalter, der GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) jetzt bekannt. Über die exakten Standorte und Termine wird der Veranstalter informieren, wenn endgültig entschieden ist, ob es 2018 zu einem Standortwechsel kommen wird.

4.214 Personen machten sich 2017 auf den Weg zu den Veranstaltungsorten der GWW-Newsweek – eine Steigerung von rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr und somit ein erneuter Besucherrekord. Die Organisatoren führen den Besucheranstieg auf das erfolgversprechende Konzept zurück: Im vertrauensvollen Zusammenspiel der Werbeartikelberater, der Werbeartikelhersteller und der Kunden aus der Industrie könnten binnen weniger Stunden Kampagnen und Werbestrategien geplant werden.

Die auf der GWW-Newsweek erstellten Angebote werden mithilfe des erprobten Newsweek-Messemanagementsystems „Leadforge“ ausschließlich an die einladenden Werbeartikelberater versendet. Der Austausch von Kontaktdaten zwischen Herstellern und Industriekunden ist auf der GWW-Newsweek gänzlich untersagt.

www.gww-newsweek.de

www.gww.de