Kaldenbach Marken.Galerie 2017: Fünfte Ausgabe

Am 21. September 2017 veranstaltete Kaldenbach, Hersbruck, die 5. Marken.Galerie. In den großzügigen Räumlichkeiten der Werbeartikelagentur präsentierten sich in verschiedenen Themenwelten sechs Marken, darunter Heimrich1904®, Samsonite®, FamousFood® und camarc® mit zahlreichen Produkten aus dem Bereich der haptischen Werbung. Zu den Highlights im Segment Displays zählte das Runnin`Display von ZR-X®, eine mobile Monitorwand im Megaformat 4,5 x 3,3 m. Nach eigenen Angaben verzeichnete Kaldenbach zahlreiche Anfragen, die das Interesse an dem Produkt und die wachsende Begeisterung für digitale Messestandlösungen belegen. Ein Auftrag in Kooperation mit Porsche wurde bereits wenige Tage nach der Veranstaltung im Messezentrum Nürnberg realisiert.

Die Aussteller zeigten sich nach Veranstalterangaben sehr zufrieden und lobten v.a. das Interesse der Gäste, das sich in zahlreichen Fachgesprächen und Produktanfragen zeigte. Neben Besuchern aus rund 40 Unternehmen nahmen mit Landrat und Bürgermeister auch Vertreter aus der regionalen Politik an der Veranstaltungsreihe teil.

Im nächsten Jahr soll die Marken.Galerie fortgesetzt werden. Zuvor findet im Januar 2018 mit der |kuadra:t| im Oldtimermuseum DauphinSpeedEvent in Hersbruck erneut die traditionelle Hausmesse von Kaldenbach statt, auf der Werbeartikellieferanten Klassiker und Neuheiten aus ihrem Produktportfolio präsentieren.

www.kaldenbach.com

Bildquelle: Kaldenbach GmbH