Halfar kürt kreative Taschenmotive

Unter dem Motto „Do it yourself – create your own bag!“ rief Halfar, Bielefeld von Anfang Juni bis Ende August d.J. Werbeartikelhändler und -agenturen dazu auf, den Zugbeutel Organic aus dem Sortiment des Taschenspezialisten individuell zu bemalen und zu beschriften. Dazu erhielten alle Teilnehmer, die sich für die DIY-Sommeraktion anmeldeten, ein DIY-Paket, bestehend aus einem Organic-Zugbeutel, einem Textilmalstift sowie einer Anleitung.

Unter allen eingesendeten Fotos, die die kreativen Ergebnisse zeigten, ermittelte Halfar drei Gewinner : Der 1. Platz ging an Crimex, die mit viel Liebe zum Detail ein Karussell-Motiv entwarfen, dessen einzelne Elemente auf die Firmen-Philosophie der Werbeartikelagentur verweisen. Mit einer plakativen Umsetzung, die das eigene Firmenlogo ins Zentrum rückte, sicherte sich Holfelder Platz 2, und zum dritten Sieger wurde newStyle W. Blohm gekürt, die in Kooperation mit einem Kunden einen Koalakopf gestalteten. Alle drei Gewinner können sich über eine limitierte Zugbeutel-Edition mit den eigenen Motiven freuen. Zusätzlich zu den drei Erstplatzierten wurde ein Sonderpreis für außerordentliche Kreativität an K. Probst Promotion und ein Sonderpreis für ein außerordentliches Konzept an Proline Werbemittel vergeben.

Mit der Aktion machte Halfar auf sein Taschen-Sortiment aus Bio-Baumwolle aufmerksam und regte dazu an, nachhaltig produzierte Taschen Einweg-Plastiktüten vorzuziehen.

www.halfar.com