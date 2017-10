Kolibri Info Day: Wiener Gastfreundschaft

Zum siebten Mal fand am 19. September 2017 der Info Day von Kolibri, A-Ebreichsdorf, statt. Trotz Dauerregens kamen rund 200 Besucher von 150 Firmen in das geschichtsträchtige Foyer Spitzhof des ehemaligen Apothekertrakts von Schloss Schönbrunn in Wien, um sich über Promotiontrends und altbewährte Werbeartikelklassiker zu informieren, die vielfältigen Möglichkeiten haptischer Werbung zu entdecken und Ideen für das kommende Weihnachtsfest zu sammeln. Nach Veranstalterangaben zeigten die Fachbesucher – Geschäftsführer, Marketingverantwortliche und Einkäufer mit Entscheidungsvollmacht – gezieltes Interesse an den Produkten und stellten konkrete Anfragen, die z.T. bereits kurz nach Ablauf der Messe in Bestellungen mündeten. „Es kommt schließlich auf die Qualität und nicht nur auf die Quantität der Besucher an“, lautete demzufolge der Tenor der Lieferantenpartner. Ausschlaggebend für den Erfolg seien die Organisation durch das Kolibri-Team und das Engagement der Aussteller, die ihre Produkte an liebevoll gestalteten Ständen präsentierten und die Gäste intensiv berieten.

Aufgelockert wurde das geschäftliche Treiben durch ein Riesendartspiel, bei dem die Teilnehmer verschiedene Preise „erwerfen“ konnten. Darüber hinaus gab es wie jedes Jahr einen personalisierten Willkommensgruß für die Gäste – dieses Mal ein per Lasergravur personalisierter Coffee-to-go-Thermobecher.

www.kolibri.eu