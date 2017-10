Ehrung für Reisenthel-Gründer

Für sein Engagement wurde Peter Reisenthel am 4. Oktober 2017 vom Kreisverband Starnberg der Mittelstands-Union zum „Unternehmer des Jahres 2016“ ausgezeichnet. 1971 hat Reisenthel die Reisenthel Accessoires GmbH & Co. KG mit Sitz in Gilching gegründet, die sich auf Taschen, Körbe und weitere Gepäckstücke bzw. Accessoires spezialisiert hat. Getreu dem Motto „Keep it easy“ sollen die innovativen Produkte der Marke reisenthel den Alltag schöner und das Leben leichter machen. Als charismatische Gründerpersönlichkeit und Innovationsprofi beweist Peter Reisenthel dabei seit über 45 Jahren ein sicheres Gespür für Trends und Ideen, Design und Funktionalität. Der bekannteste Produktklassiker ist der carrybag, der 2013 sein 10-jähriges Jubiläum feierte und wie alle Qualitätsprodukte von reisenthel mit viel Know-how und Leidenschaft in der hauseigenen Designabteilung entwickelt wurde.

www.reisenthel.com