Glasfoto.com heißt Mausfans willkommen

Großer Andrang herrschte am 3. Oktober 2017 bei Glasfoto.com, Dresden. Am sogenannten Türöffner-Tag, den die Sendung mit der Maus ausgerufen hatte, fanden deutschlandweit zahlreiche Veranstaltungen von Mausfans für Mausfans statt. Wie bereits in den letzten Jahren hatte Glasfoto.com Interessierte eingeladen, um sie in das Geheimnis der Glasinnengravur einzuweihen, genauer: wie die Maus ins Glas kommt, ohne es zu zersägen, zu zerschneiden oder sonst wie zu zerstören.

Über 350 große und kleine Mausfans meldeten sich an, um sich anzuschauen, wie ein 3D-Bild am Computer entsteht und wie es danach in das Glas kommt.

