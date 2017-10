Heri-Rigoni ehrt Mitarbeiterin

Am 5. Oktober 2017 hat das Schwarzwälder Unternehmen Heri-Rigoni, Fischbach, Lisa Hilser für ihre 30-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Viel Lob, Dank und Anerkennung erfuhr Hilser insbesondere für ihren stets „überdurchschnittlichen Einsatz für die Belange der Firma“ und ihre „offene Art im Umgang mit den Kunden“. Trotz der vielen Veränderungen in den letzten 30 Jahren habe sie sich immer an die neuen Rahmenbedingungen angepasst und das Beste daraus gemacht, so Armin und Michael Rigoni, Inhaber von Heri-Rigoni, die sich – wie auch alle anderen Arbeitskollegen – „viele weitere Jahre der guten Zusammenarbeit“ mit der Jubilarin wünschen.

www.heri.de