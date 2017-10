25 Jahre Gute Botschafter

Begegnung ist Programm bei den Guten Botschaftern: Die Agentur für Positionierungsmarketing mit Sitz in Köln und Haltern am See hat sich in den 25 Jahren ihres Bestehens einer werteorientierten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit ihren Kunden, zu denen u.a. zahlreiche karitative Organisationen wie Brot für die Welt, Misereor, die Diakonie oder das Deutsche Bibelwerk gehören, verschrieben. Mit einem zweitägigen „Fest der Begegnung“ wurde daher der Geburtstag des Unternehmens am 2. und 3. Oktober 2017 im Könzgenhaus in Haltern am See gemeinsam mit Mitarbeitern, Wegbegleitern und Kunden gefeiert. Die geschäftsführenden Gesellschafter der Guten Botschafter, Michael Buttgereit und Wolfram Heidenreich, ließen in ihrer Begrüßungsansprache Geschichten und Erlebnisse aus 25 Jahren Agenturleben Revue passieren. Zahlreiche Gast-Referenten widmeten sich anschließend in Impulsvorträgen so unterschiedlichen Themen wie Unternehmenskultur, spielerischen Ansätzen im Marketing, Work-Life-Balance oder dem Sinn des Lebens. Das Thema Haptik – die Guten Botschafter arbeiten in ihren Kampagnen oft mit haptischen Elementen – zog sich dabei durch das komplette Programm. Zwischen den Referaten hatten die Gäste immer wieder Zeit für persönliche Gespräche und Gedankenaustausch. Und auch das Feiern kam nicht zu kurz in den zwei Tagen: Am Abend des ersten Tages gab es ein großes Grillfest mit Lagerfeuer auf dem Gelände des Könzgenhauses.

Eine Personalie wurde während der Veranstaltung bekannt gegeben: Carsten Fuchs, Mitbegründer und bislang ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter der Guten Botschafter, ist aus dem Unternehmen ausgeschieden.

www.gute-botschafter.de

Fotos: Brit München, © WA Media GmbH