Christmas-Week bei Soestmedia

Rund drei Monate vor Weihnachten fand vom 25. bis zum 30. September 2017 bei Soestmedia in Soest zum dritten Mal die Christmas-Week statt. Eine Woche lang hatten die Kunden der Werbeartikelagentur Gelegenheit, sich in den neu eingerichteten Ausstellungsräumen einen umfassenden Überblick über aktuelle Trends sowie die schönsten Weihnachts-Präsentideen zu verschaffen. Dabei erwartete die Besucher von rund 75 Unternehmen, die sich nach Veranstalterangaben auf den Weg nach Soest gemacht hatten, eine große Auswahl an Produkten von über 20 Lieferanten, die in liebevoll und aufwendig dekorierten Räumen attraktiv präsentiert wurden.

„Bereits am Ende der Woche war klar: Auch diese Messe wurde von den Besuchern sehr positiv angenommen. Ein entspanntes Beratungsgespräch mit dem persönlichen Ansprechpartner und den Gang durch alle Räume mit vielen Highlights empfanden allesamt als ausgesprochen inspirierend“, resümiert Soestmedia-Inhaberin Marita Kempchen-Bock.

www.soestmedia.de

Bildquelle: Soestmedia