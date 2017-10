C!Print Madrid: Erfolgreiche 4. Ausgabe

Am 28. September 2017 schloss im Pabellón de Cristal auf dem Casa de Campo in der spanischen Hauptstadt nach drei Tagen die 4. Ausgabe der C!Print Madrid ihre Tore. Laut Angaben von Veranstalter SC6, einer spanischen Tochtergesellschaft des französischen Messeorganisators 656 Group (C!Print/CTCO in Lyon), konnte die Plattform für visuelle Kommunikation, Drucktechnik sowie Werbeartikel und -textilien ihren Stellenwert für den spanischen Markt untermauern: Mit 11.901 Besuchern reichte die 4. Ausgabe knapp an das sehr gute Vorjahresergebnis (12.181) heran. Ein leichtes Wachstum gab es auf Seiten der Aussteller: 270 Unternehmen (2016: 264) – darunter zahlreiche renommierte Marken und Marktführer – präsentierten ihre Dienstleistungen und Produkte, darunter v.a. Veredelungsspezialisten sowie Hersteller von Druckmaschinen und den dazugehörigen Materialien. Ein starker Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf Innovationen im Bereich Digitaldruck – laut Veranstalter ein Beleg für die rasant zunehmende Bedeutung digitaler Lösungen. Auf den zwei zentral gelegenen Plug&Play-Sonderflächen wurden die Möglichkeiten digitaler Gestaltung eindrucksvoll demonstriert. Weitere Neuheiten, die es zu bestaunen gab, waren u.a. ökologische Tinten und 3D-Drucker. In einem eigenen Areal, der CTCO Area, präsentierten sich 42 Spezialisten für haptische Werbung, darunter mehrere Big Player von der iberischen Halbinsel sowie internationale Unternehmen.

Wie üblich begleitete ein umfangreiches Rahmenprogram aus Vorträgen, Workshops und Diskussionsforen die Messe – insgesamt 47 Veranstaltungen zu Themen wie Gestaltung, Marketing und Werbung konnten besucht werden.

www.salon-cprint.es

Bildquelle: 656 Group