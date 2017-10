Mitraco-Hausmesse: Großer Andrang

Unter dem Motto „Nachhaltig werben? Aber natürlich!“ lud Mitraco, A-Wien, am 5. Oktober 2017 zu seiner diesjährigen Hausmesse. 275 Kunden folgten nach offiziellen Angaben der Einladung, um in den Geschäftsräumen des Werbeartikelspezialisten die Sortimente der 22 Aussteller in Augenschein zu nehmen und sich für kommende Werbeaktionen inspirieren zu lassen. Zusätzlich zu ihren Neuheiten präsentierten die Aussteller – passend zum Motto der Veranstaltung – auch nachhaltige Werbeartikel, die bei den Besuchern auf großes Interesse stießen. Insgesamt verzeichneten Mitraco-Geschäftsführer Wolfgang Bosch und sein Team 740 Anfragen, die in diesem Jahr erstmals durch das digitale Messeanfragesystem dMAS erfasst wurden.

Nach dem Rundgang durch die Werbeartikelausstellung im Erdgeschoss des Mitraco-Firmensitzes konnten sich die Besucher am Buffet im ersten Stock mit typisch österreichischen Schmankerln wie Schinkenfleckerln oder Germknödel stärken. Ein weiteres Highlight war die Fotobox und das damit verbundene Gewinnspiel. So verlost Mitraco unter allen Kunden, die ihre Fotostreifen mittels Code downloaden und zurückschicken 5 x 24 mit dem Foto bedruckte Getränkedosen – ein Anreiz, der viele Besucher zu kreativen Schnappschüssen veranlasste.

Auch die hauseigene Produktion der neuen Dosen-Produktlinie „Your Drink“ stieß auf großes Interesse: Stündlich wurden die Maschinen angeworfen, um zu demonstrieren, wie Logos und Werbebotschaften auf die Dose kommen. Besonders begehrt waren nicht zuletzt die beliebten Goodie-Bags, die in diesem Jahr u.a. Bluetooth-Lautsprecher, USB-Sticks, Handtücher und Thermosbecher enthielten.

www.mitraco.com

Bildquelle: Mitraco