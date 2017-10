Studie: Franzosen schätzen Werbeartikel

75% der Franzosen erinnern sich an ein Unternehmen bzw. eine Marke, von dem bzw. von der sie einen Werbeartikel erhalten haben. Das hat CSA Research im Rahmen einer vom französischen Branchenverband 2FPCO (Fédération Française des Professionnels de la Communication par l’Objet) in Auftrag gegebenen Studie jetzt herausgefunden. Damit zieht die Werbeerinnerung haptischer Botschafter in Frankreich mit der von Kinowerbung gleich, weit vor anderen Medien.

Wie die aktuelle Erhebung zudem zeigt, finden 89% der befragten Franzosen Werbeartikel sympathisch, und 77% würden sich wünschen, öfter haptische Botschafter zu erhalten. Ebenfalls 77% behalten die jeweiligen Produkte in ihrem Besitz. Als Trumpf in der Unternehmenskommunikation und als effektives Mittel, um sich vom Wettbewerb zu unterscheiden, sollten die gewählten Werbeträger jedoch originell und qualitativ hochwertig sein, so weitere Erkenntnisse der Erhebung. Außerdem legen die Franzosen u.a. besonderen Wert auf ethisch und ökologisch einwandfrei oder in Europa produzierte Artikel.

www.2fpco.fr