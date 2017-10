Wertpräsent feiert lange Nacht der Werbeartikel

Unter dem Motto „Die lange Nacht der Werbeartikel“ lud Wertpräsent am 28. September 2017 Kunden und Lieferanten zu einer Informations- und Leistungsschau in die Unternehmenszentrale im oberösterreichischen Marchtrenk ein. 23 Werbeartikel- und Workwearlieferanten präsentierten den nach offiziellen Angaben mehr als 250 Gästen aktuelle Produktentwicklungen und -innovationen. Zudem wurde mit der Vorstellung der Werbeartikel-Wirkungsstudie des GWW über die Werbewirkung haptischer Werbung und den hohen Erinnerungswert von Werbeartikeln hinsichtlich Marke bzw. Unternehmensname informiert.

Wertpräsent nahm die von Radiosprecher Tom Walek moderierte Veranstaltung zum Anlass, sein 45-jähriges Jubiläum zu feiern und seine Marktposition durch die Präsentation eigener Serviceleistungen zu untermauern. „Wir punkten bei unseren Kunden durch eine 360-Grad-Betreuung“, so Wertpräsent-Geschäftsleiter Roland Malli. „Sie beginnt bei der Werbeartikelidee, setzt sich fort über die individuelle Gestaltung durch unsere Inhouse-Grafik und endet bei der weltweiten Zustellung der georderten Ware. Mit unserem Büro in Fernost stellen wir zudem die Qualitätskontrolle auf diesem wichtigen Beschaffungsmarkt durch eigene Mitarbeiter sicher.“ Nicht zuletzt galt die Aufmerksamkeit den beiden neuen E-Shop-Lösungen. Sowohl im Bereich Werbeartikel als auch im Bereich Workewar bietet der österreichische Spezialist online mehr als 40.000 Artikel an, die innerhalb von drei bis fünf Tagen geliefert werden können.

www.wertpraesent.com

Fotos: Mario Gärtner