Ideen+Marken Gruppe: Spende für Kinderheime

Die Ideen+Marken Gruppe unterstützt das Hilfsprojekt Casa de Copii der katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian in Eppertshausen mit einer großzügigen Sachspende. Eine komplette Europalette mit Spielsachen, Freizeitartikeln, Kleidung und Schreibwaren wird nach Rumänien geschickt, wo die Utensilien an mehrere Kinderheime verteilt werden. „Ein großer Dank gilt allen Gruppenmitgliedern, die sich sofort bereit erklärten haben, in dieser Sache etwas Gutes zu tun“, so Thomas Heinz, Geschäftsführer der Thomas Heinz Werbemittelagentur und Mitglied der Ideen+Marken Gruppe.

Die Ideen+Marken Gruppe ist ein 1985 gegründeter Händlerverbund und vereint bundesweit neun Werbeartikelagenturen unter einem Dach, die sich auf leistungsstarken Fullservice spezialisiert haben.

www.ideenplusmarken.de