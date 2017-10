viscom: Ab 2019 parallel zur PSI

Wie der Messeveranstalter Reed Exhibitions am 18. Oktober in einer offiziellen Pressemitteilung verlauten ließ, soll die viscom ab 2019 parallel zur PSI-Messe in Düsseldorf stattfinden. Bisher wechselte „Europas Fachmesse für visuelle Kommunikation“ im Jahresturnus zwischen Düsseldorf und Frankfurt, und bisher fand sie im Herbst statt. Parallel zur „Europäischen Leitmesse der Werbeartikelwirtschaft“ geht die viscom erstmals vom 8. bis zum 10. Januar 2019 über die Bühne, im Zuge des Rhythmus-Wechsels findet im Herbst 2018 keine viscom statt.

Mit der Neukonzeption will Reed Exhibitions den „europaweit größten Verbund von Messen zum Thema Werben und Verkaufen“ schaffen, gegliedert in eigenständige Veranstaltungen. Zusammen zählen beide Messen nach Veranstalterangaben mehr als 1.200 ausstellende Unternehmen und rund 28.000 Fachbesucher aus 80 Nationen. „Sie bilden damit das gesamte Spektrum der visuellen, textilen und haptischen Werbung ab“, sagt Hans-Joachim Erbel, CEO Reed Exhibitions Deutschland. Schwerpunkte bilden die Themen Promotion & Sales, Signmaking & Print sowie Textile & Soft Signage.

Der Besuch der PSI bleibt weiterhin PSI-Mitgliedern und zertifizierten Agenturen vorbehalten. Umgekehrt haben PSI-Mitglieder die Möglichkeit, vom breiten Spektrum der viscom – speziell im Bereich der Druck- und Veredelungstechnik – zu profitieren. Die PSI belegt 2019 die Hallen 9 bis 12, die viscom die Hallen 13 und 14 des Düsseldorfer Messegeländes. Speziell für Marketingentscheider wird das „Marketing- und Retail-Forum“ auf der viscom zentraler Anziehungspunkt sein, wo die Themen POS, Premium Packaging, Brand Communication sowie Merchandising und Licensing im Fokus stehen. Um Besuchern einen schnellen und gezielten Zugang zu ermöglichen, werden künftig drei Eingänge zur Verfügung stehen: Eingang Nord für die PSI, Eingang Ost für die viscom und zusätzlich der Eingang Nord-Ost an Halle 13.

www.psi-messe.com

www.viscom-messe.com