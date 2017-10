DIE6 zu Gast bei Senator

Am 11. September 2017 waren die Mitglieder des Werbeartikelverbundes DIE6 zu Gast bei Schreibgerätehersteller Senator in Groß-Bieberau. Das Kundenevent für die DIE6-Mitglieder fand auf Initiative von Key Account Manager Walter Kortenjann (Senator) und Holger Kapanski (Geschäftsführer DIE6) statt, der Einladung folgten elf Mitarbeiter von sechs Mitgliedsunternehmen. Begrüßt wurden die Gäste von Ralf Uwe Schneider, Vertriebsleiter Senator, sowie den Key Account Managern Judith Fröhlich und Walter Kortenjann.

Nach einer kleinen Stärkung äußerte sich Schneider zur momentanen Situation im Hause Senator nach der Übernahme durch den Investor Perusa. „Nach all den Veränderungen der letzten Jahre sind wir wieder ein starker und verlässlicher Partner für unsere Kunden, die Werbeartikelhändler“, so das Fazit.

Im Rundgang durch die Produktion konnten sich die Gäste dann über die einzelnen Schritte der Kugelschreiberherstellung informieren; anschließend präsentierte Produktmanager Erik Würkner die geplanten Neuheiten für das kommende Jahr.

Am Abend ging es in die Eventlocation „Fahrwerk“ in Groß-Zimmern, wo ein Kartrennen ausgetragen wurde. Sieger im spannenden Finale wurde Kapanski, knapp gefolgt von Heinrich Grübener, Geschäftsführer Werbe Wienand Siegen, und Kortenjann.

www.die6.de

www.senator.com